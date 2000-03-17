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|N 49 (1150), четверг, 15 декабря 2016 года
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|N 48 (1149), четверг, 08 декабря 2016 года
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|Официальный сайт
Федерации футбола Нижегородской области
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|Сайт о спорте
на базе отдыха "Изумрудное"
|http://nnfootball.nagradion.ru
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|http://www.izumrudnoe-sport.ru
|Официальный сайт
МФС "Приволжье"
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|Официальный сайт
МФК "Футбол-Хоккей НН-Триумф-97"
|http://www.mfsprivolg.ru
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|http://www.fhnn-triumf.ru
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|Официальный сайт Центра спортивной
подготовки Нижегородской области
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|Официальный сайт Детско-юношеской
спортивной школы "Радий"
|http://www.csp-nn.ru
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|http://www.radiy-nn.ru